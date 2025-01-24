Epic Games розширює присутність у сфері розповсюдження ігор і запускає програму роздачі безкоштовних ігор тепер і на мобільних платформах.
Компанія планує додати в магазин 20 нових мобільних ігор від сторонніх розробників, а надалі почати роздавати ігри безкоштовно, як і на ПК. Перші безкоштовні ігри: Bloons TD 6 і Dungeon of the Endless: Apogee.
Також Epic Games пообіцяла платити податок розробників в App Store замість самих творців ігор: 50 євроцентів за кожне скачування програми. Глава EGS Тім Свінні розкритикував цей податок у коментарі The Verge, адже це сильно заважає конкуренції на платформі. З цієї ж причини роздача ігор у мобільному лаунчері Epic Games поки що буде доступна тільки на iOS.
Мобільна версія Epic Games Store вийшла влітку минулого року. Запуск лаунчера пройшов набагато менш успішно, ніж компанія планувала: до кінця 2024 року магазин зміг залучити тільки 29 мільйонів користувачів, замість очікуваних 100 мільйонів. Але Суїнії не сумує і впевнений, що з нововведеннями магазин досягне своєї мети: "Думаю, ми ще зможемо досягти позначки в 100 мільйонів користувачів."
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