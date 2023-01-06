Цього разу без блокбастерів.

Після щедрих новорічних подарунків Epic Games повернулася до традиційного графіку щотижневих подарунків у своєму магазині Epic Games Store. Зараз користувачі можуть відвідати сервіс і додати в особисту бібліотеку Kerbal Space Program і Shadow Tactics — Aiko's Choice. Акція триватиме до 12 січня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовним стане командний багатокористувацький проект First Class Trouble.

Детальніше про ігри з роздачі в EGS

Kerbal Space Program — це симулятор будівництва і запуску ракет від студії Squad і видавництва Private Division. У грі необхідно очолити космічну програму розвиненої інопланетної раси. Користувачам належить вивчати безліч технологій, будувати ракети з різноманітних деталей, тренувати екіпажі тощо.

Однією з центральних особливостей Kerbal Space Program став реалізм. Щоб апарат злетів, гравці повинні враховувати закони аеродинаміки і орбітальної фізики.

Відео дня

Shadow Tactics — Aiko's Choice — це самостійне доповнення до Shadow Tactics: Blades of the Shogun, однієї з кращих тактик всіх часів. У розширенні студія Mimimi Games розкрила історію куноїчі на ім'я Айко. Дівчина повинна знову зіткнутися зі своїм старим ворогом, щоб звільнитися від привидів минулого.

Геймплей в доповненні реалізований за канонами основної гри. Користувачі повинні таємно виконувати цілі на великих локаціях. Для цього необхідно усувати або тимчасово виводити з ладу ворогів за допомогою комбінацій умінь підконтрольних персонажів.

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