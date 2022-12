Забрати проекти можна протягом тижня.

Щедра новорічна акція з щоденними роздачами в Epic Games Store підійшла до кінця. Користувачі вже могли отримати Death Stranding, Metro: Last Light і Wolfenstein: The New Order. А наостанок гравцям подарували Dishonored — Definitive Edition і Eximius: Seize the Frontline. Акція триватиме протягом тижня — до 5 січня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть Kerbal Space Program і Shadow Tactics — Aiko's Choice.

Детальніше про безкоштовні ігри в Epic Games Store

Dishonored — це культовий стелс-екшен від Arkane Studios і Bethesda Softworks. Сюжет гри розгортається у вигаданому стімпанковому місті Дануолл. Головний герой — захисник імператриці Корво Аттано, якого підставили і звинуватили в її вбивстві. Протагоніст повинен втекти з ув'язнення і знайти справжніх організаторів злочину.

Світ Dishonored ділиться на просторі локації з купою секретів. На кожному з них гравцям видається ціль, але як її досягти, потрібно вирішити самостійно. Можна вбити всіх супротивників або непомітно виконати завдання і сховатися. Для кожного стилю проходження в Dishonored є певні гаджети і вміння.

У видання Definitive Edition входять чотири доповнення — Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches і Void Walker's Arsenal. Частина з них включають окремі історії зі своїми персонажами.

Eximius: Seize the Frontline — це гібрид стратегії і шутера від Ammobox Studios. У грі реалізовано командні битви за участю десяти чоловік. Кожна зі сторін протиборства включає чотирьох офіцерів і одного командира. Останній повинен зводити і покращувати базу, наймати юнітів і техніку, а також вивчати нові технології в міру накопичення ресурсів.

Офіцери можуть змінювати бойові костюми і зброю під свій стиль гри. Основна мета в кожному матчі — знищити супротивника.

