Кожен день до кінця місяця користувачі будуть отримувати по одній грі безкоштовно.

У сервісі цифрової дистрибуції Epic Games Store можна забрати безкоштовно Oddworld: New 'n' Tasty – сучасний ремейк платформера Oddworld: Abe's Oddysee. Отримати гру можна протягом 24 годин.

Трейлер Oddworld: New 'n' Tasty

Дії гри відбуваються на далекій планеті, яка населена декількома видами розумних істот. Головний герой, мудокон на ім'я Ейб, повинен врятувати свій народ з рабства.

У Oddworld є два фінали, які залежать від того, скільки своїх одноплемінників вдалося врятувати головному герою.

Оригінальна гра вийшла у 1997 році на PlayStation. Oddworld завоював безліч нагород і був тепло прийнятий аудиторією.

Ремейк з підзаголовком New 'n' Tasty був випущений в 2014 році.

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Отримати Oddworld: New 'n' Tasty безкоштовно можна на сторінці гри в EGS.

Нагадаємо, раніше в Epic Games Store стартувала велика акція з роздачі ігор. З 17 по 31 грудня користувачі отримають безкоштовно 15 інтерактивних проектів. Першим в роздачу потрапив містобудівний симулятор Cities: Skylines. Кожна наступна безкоштовна гра тримається в таємниці. Який саме тайтл потрапить в роздачу користувачі будуть дізнаватися щодня о 18:00 за київським часом. Забрати безкоштовно гру собі в колекцію можна буде протягом 24 годин – до початку наступної роздачі.

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Автор: Сергій Коршунов