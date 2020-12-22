Нова роздача в Epic Games Store триватиме 24 години.

Сьогодні, 22 грудня, у цифровому магазині Epic Games Store почалася безкоштовна роздача української гри Metro 2033 Redux. Отримати постапокаліптичний шутер собі в колекцію користувачі зможуть протягом 24 годин.

Трейлер Metro 2033

Детальніше про Metro 2033

Metro 2033 – це перша частина трилогії шутерів від української студії 4A Games. Гра заснована на однойменному романі письменника Дмитра Глуховського. Дії розгортаються в московському метрополітені, де сховалися люди, рятуючись від наслідків ядерної війни.

Над грою працювали вихідці зі студії GSC Game World, що створила легендарний S.T.A.L.K.E.R. Шутер Metro 2033 вийшов у 2010 році. Через чотири роки розробники випустили ремастер гри.

Нагадуємо, що в Epic Games Store діє велика акція з роздачі ігор. З 17 по 31 грудня користувачі отримають безкоштовно 15 інтерактивних проектів. Раніше геймери змогли отримати наступні ігри:

Який саме тайтл потрапить в роздачу користувачі будуть дізнаватися щодня о 18:00 за київським часом. А на те, щоб забрати гру собі в колекцію відводиться 24 години.

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Автор: Сергій Коршунов