Роздача гри закінчиться 24 грудня о 18:00.

На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store геймери можуть отримати безкоштовно симулятор диктатора – Tropico 5. Роздача гри закінчиться 24 грудня о 18:00 за київським часом.

Трейлер Tropico 5

Про що Tropico 5

Tropico 5 – це п'ята частина економічної стратегії, де гравцеві належить стати диктатором острівної держави Тропіко. У ролі Ель Президенте користувач зможе керувати цілою країною, займатися дипломатією, розвивати армію, економіку, упорядковувати міста, покращувати інфраструктуру та створювати власну острівну імперію.

Гра вийшла у 2014 році. Отримати її безкоштовно можна на акційній сторінці в EGS.

Ця роздача ігор стартувала в Epic Games Store ще 17 грудня. До 31 грудня користувачі отримають безкоштовно 15 інтерактивних проектів.

Раніше геймери змогли отримати наступні ігри:

Cities Skylines;

Oddworld: New 'n' Tasty;

The Long Dark;

Defense Grid;

Alien: Isolation;

Metro 2033 Redux.

Який саме тайтл потрапить в роздачу користувачі будуть дізнаватися щодня о 18:00 за київським часом. А на те, щоб забрати гру собі в колекцію відводиться 24 години.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов