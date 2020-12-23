На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store геймери можуть отримати безкоштовно симулятор диктатора – Tropico 5. Роздача гри закінчиться 24 грудня о 18:00 за київським часом.
Трейлер Tropico 5
Про що Tropico 5
Tropico 5 – це п'ята частина економічної стратегії, де гравцеві належить стати диктатором острівної держави Тропіко. У ролі Ель Президенте користувач зможе керувати цілою країною, займатися дипломатією, розвивати армію, економіку, упорядковувати міста, покращувати інфраструктуру та створювати власну острівну імперію.
Гра вийшла у 2014 році. Отримати її безкоштовно можна на акційній сторінці в EGS.
Ця роздача ігор стартувала в Epic Games Store ще 17 грудня. До 31 грудня користувачі отримають безкоштовно 15 інтерактивних проектів.
Раніше геймери змогли отримати наступні ігри:
- Cities Skylines;
- Oddworld: New 'n' Tasty;
- The Long Dark;
- Defense Grid;
- Alien: Isolation;
- Metro 2033 Redux.
Який саме тайтл потрапить в роздачу користувачі будуть дізнаватися щодня о 18:00 за київським часом. А на те, щоб забрати гру собі в колекцію відводиться 24 години.