Журналісти прихильно поставилися до нової стратегії.

Нещодавно спала заборона на публікацію оглядів Total War: Warhammer III. Критики в цілому дуже позитивно оцінили проект. Вони назвали його епічним і гідним завершенням трилогії. Стратегію похвалили за нові ідеї, поліпшення фундаментальних механік і різноманітність контенту. Мінуси журналісти теж відзначили, наприклад, в'язкий геймплей в середині кампанії і велику кількість багів.

На Metacritic Total War: Warhammer III має 87 балів після 37 рецензій. Аналогічні оцінки отримали перші дві частини серії, тому продовження вийшло відмінним, але воно не перевершило попередників. Витяги з оглядів окремих видань присутні нижче.

NME (5 з 5): "Warhammer 3 — це, можливо, найкраща на сьогоднішній день гра в жанрі стратегії. Більша, краща і кривавіша, ніж її попередники, це завершення дає все, про що просили фанати — і навіть більше".

God is Geek (8,5 з 10): "Total War: Warhammer III пропонує неймовірну глибину, притаманну серії, додаючи при цьому нові великі можливості багатокористувацької гри і деякі чудові механіки фракцій".

Cultured Vultures (7,5 з 10): "Незважаючи на те, що в грі помітно недоліки старіючого рушія франшизи, Total War: Warhammer 3 є надійним завершенням фентезійної саги Creative Assembly".

Детальніше про Total War: Warhammer III

Це гібридна стратегія в дусі попередніх частин Total War. Гравець повинен управляти державою в покроковому режимі на глобальній карті, а в боях керувати військами в реальному часі.

Total War: Warhammer III запропонує багато різних фракцій зі своїми військами, перероблені облоги, новий режим битв та інше.

Сюжет проекту здебільшого буде пов'язаний з протистоянням Хаосу.

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