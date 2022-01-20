У рекомендованих параметрах значиться відеокарта GTX 1660 Ti.

Студія Creative Assembly і видавництво Sega поділилися новим трейлером Total War: Warhammer III і розкрили системні вимоги майбутньої стратегії. Для запуску гри з мінімальними налаштуваннями потужний ПК не знадобиться. А ось в рекомендованих параметрах присутня відеокарта минулого покоління — "народної" GTX 1060 вже не вистачить.

Мінімальні системні вимоги Total War: Warhammer III

ОС: Windows 7 (64-розрядна);

процесор: серії Intel Core i3 або AMD Ryzen 3;

відеокарта: серії NVIDIA GeForce GTX 900, AMD Radeon RX 400 або Intel Iris Xe Graphics;

оперативна пам'ять: 6 Гбайт (8 Гбайт у разі використання інтегрованих відеокарт);

версія DirectX: 11;

місце на диску: 120 Гбайт.

Рекомендовані системні вимоги Total War: Warhammer III

ОС: Windows 10 (64-розрядна);

процесор: серії Intel Core i5 або AMD Ryzen 5;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti або AMD Radeon RX 5600 XT;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

версія DirectX: 11;

місце на диску: 120 Гбайт.

Новий трейлер Total War: Warhammer III

Ролик присвятили фракціям Хаосу. Гравці зможуть вибрати шлях одного з чотирьох богів або контролювати Хаос Неподільний з демоном-принцом на чолі. Він отримає власну сюжетну лінію, яка покаже минуле персонажа і його трансформацію з людини в монстра. Головна особливість Хаосу Неподільного — можливість наймати війська всіх фракцій Хаосу.

Total War: Warhammer III вийде 17 лютого 2022 року тільки на ПК.

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