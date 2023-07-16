Користувачі PlayStation можуть видихнути з полегшенням.

Глава Xbox Філ Спенсер підтвердив, що Microsoft все-таки досягла угоди з Sony, яке гарантує вихід нових ігор Call of Duty на консолях PlayStation. Терміни цієї угоди не уточнюються.

Глава Xbox у своєму твіттері назвав цю угоду "зобов'язаною", проте наразі неясно, чи вважається вона еквівалентом 10-річних угод, які Microsoft раніше пообіцяла Nintendo та різним сервісам хмарного геймінгу.

Дана угода поклала край запеклій "битві" між компаніями, яка велася як в приватному порядку, так і публічно протягом минулого року після того, як Microsoft оголосила покупку Activision Blizzard в січні 2022 року.

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Sony вже давно відкрито виступає проти угоди Microsoft і Activision, побоюючись потенційної ексклюзивності нових частин Call of Duty для Xbox. Пізніше, правда, з'явилася інформація, що керівництво Sony не хвилювалося про ігри, а просто не хотіло допустити злиття.

Microsoft неодноразово заявляла в ході судових процесів, що вона не планує прибирати Call of Duty з консолей PlayStation, оскільки вважає таке рішення "недоцільним з бізнес-точки зору".

Купівля Microsoft Activision Blizzard: остання інформація

У травні цього року Єврокомісія схвалила угоду між Microsoft і Activision Blizzard. Розслідування показало, що це придбання не завдасть шкоди конкуренції в поширенні ігор і розвитку хмарних ігрових сервісів

Тепер практично нічого не заважає об'єднанню Microsoft і Activision. Дедлайн угоди – 18 липня 2023 року.

Втім, ще не розв'язувано питання з британським регулятором. Він продовжує наполягати, що злиття завдасть шкоди конкуренції в сфері хмарних ігор.

Нагадаємо, угода між Microsoft і Activision Blizzard на суму 68,7 млрд доларів була анонсована в січні 2022 року.

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