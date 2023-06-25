Схоже, йдеться про постійну присутність серії на платформах конкурента.

Суд між Microsoft і Федеральною торговою комісією США щодо покупки Activision Blizzard триває. Перед присяжними виступив голова Xbox Філ Спенсер. Він під присягою пообіцяв випускати Call of Duty на PlayStation у разі схвалення придбання.

Інформація надійшла від кореспондента Майкла Актона, який висвітлює судове слухання в стрічці на своєму акаунті в Twitter. Спенсер під час судового розгляду заявив: "Моє зобов'язання, моє свідчення, полягає в тому, що ми продовжуватимемо поставляти майбутні версії Call of Duty на PlayStation від Sony". Єдина умова — дозвіл від Sony випускати нові частини серії на її платформі.

Через дві години судового засідання Філ Спенсер уточнив, що мав на увазі реліз нових Call of Duty на всіх "майбутніх PlayStation", а не тільки PS5. Нагадаємо, раніше Microsoft пропонувала Sony укласти 10-річну угоду на випуск серії на платформах японської компанії. Остання відмовилася від цього. Однак у суді Спенсер пообіцяв гарантувати присутність Call of Duty на PlayStation, не згадуючи часових обмежень. Можливо, Microsoft вирішила піти на поступки заради схвалення угоди.

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Придбання Activision Blizzard: остання інформація

Нагадаємо, Microsoft продовжує боротися за право завершити угоду з покупкою Activision Blizzard за майже $70 мільярдів.

Корпорація отримала схвалення у регуляторів безлічі країн. Сюди відносяться Євросоюз, Китай, Бразилія і Україна.

Угоду заблокували у Великобританії і США. А ще побоювання висловив регулятор Нової Зеландії.

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