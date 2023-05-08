Після реструктуризації шведська компанія Starbreeze зуміла протриматися на плаву тільки завдяки доходам від доповнень до Payday 2. Саме тому студія покладає великі надії на третю частину франшизи, яка зараз знаходиться в розробці. Нещодавно творці випустили свіжий тизер проєкту і пообіцяли показати перший повноцінний трейлер влітку.
Ролик виконано в кінематографічному форматі. У ньому присутня всього одна сцена з наймачем з Payday 3, який звертається до гравців. Він каже: "Добре, хлопці. Це проста робота".
Далі на відео слідує обіцянка влаштувати повноцінну демонстрацію Payday 3 цього літа. Глядачі точно можуть розраховувати на дебютний показ геймплея. Тоді і стане зрозуміло, що конкретно з себе представляє третя частина серії.
Payday 3 — що відомо про гру
- Це кооперативний шутер від Starbreeze Studios і видавництва Prime Matter. Базова концепція в третій частині не відрізняється від попередників: команді з чотирьох гравців потрібно спланувати і здійснити пограбування.
- Події гри розгортаються у Вашингтоні, округ Колумбія. Поки невідомо, чи буде в Payday 3 сюжетна кампанія.
- Шутер повинен відзначитися великим арсеналом зброї, масштабними картами зі свободою дій і можливістю по-різному виконувати пограбування.