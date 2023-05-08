Повноцінний трейлер покажуть влітку.

Після реструктуризації шведська компанія Starbreeze зуміла протриматися на плаву тільки завдяки доходам від доповнень до Payday 2. Саме тому студія покладає великі надії на третю частину франшизи, яка зараз знаходиться в розробці. Нещодавно творці випустили свіжий тизер проєкту і пообіцяли показати перший повноцінний трейлер влітку.

Ролик виконано в кінематографічному форматі. У ньому присутня всього одна сцена з наймачем з Payday 3, який звертається до гравців. Він каже: "Добре, хлопці. Це проста робота".

Далі на відео слідує обіцянка влаштувати повноцінну демонстрацію Payday 3 цього літа. Глядачі точно можуть розраховувати на дебютний показ геймплея. Тоді і стане зрозуміло, що конкретно з себе представляє третя частина серії.

Payday 3 — що відомо про гру

Це кооперативний шутер від Starbreeze Studios і видавництва Prime Matter. Базова концепція в третій частині не відрізняється від попередників: команді з чотирьох гравців потрібно спланувати і здійснити пограбування.

Події гри розгортаються у Вашингтоні, округ Колумбія. Поки невідомо, чи буде в Payday 3 сюжетна кампанія.

Шутер повинен відзначитися великим арсеналом зброї, масштабними картами зі свободою дій і можливістю по-різному виконувати пограбування.

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