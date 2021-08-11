Безкоштовний період триватиме до 15 серпня.

Розробники зі студії Overkill Software оголосили про те, що кооперативний шутер Payday 2 став тимчасово безкоштовним. Акція на честь 8-річчя гри триватиме до 15 серпня.

Випробувати Payday 2 безкоштовно можна в сервісі Steam.

Як повідомили у студії, в межах святкування річниці, Payday 2 можна буде також придбати за знижкою у 50% – за 84 грн. А для тих, у кого гра вже є, розробники підготували знижку у 84% на комплект всіх доповнень до шутера.

Трейлер Payday 2

Нагадаємо, кооперативний шутер Payday 2 вийшов 13 серпня 2013 року. Гра отримала 88% позитивних відгуків в Steam на основі 334 тисяч користувальницьких рецензій. Нещодавно гра отримала доповнення Ukrainian Prisoner Heist. У ньому користувачам дісталася нова місія, де потрібно врятувати українця Влада з полону тріади "Золотий кинджал".

Автор: Сергій Коршунов