Fall Guys : Ultimate Knockout / фото Devolver Digital
За чотири місяці з моменту релізу багатокористувацька аркадна гра Fall Guys: Ultimate Knockout розійшлася тиражем 11 мільйонів копій в Steam.
Про це розробники з Mediatonic повідомили в спеціальному відео, присвяченому 15-річчю студії.
Ролик до 15-річчя творців Fall Guys
- Розробники розповіли, що спочатку в студії було всього 2 людини. Тепер в штаті компанії 271 співробітник.
- За свою 15-річну історію Mediatonic створили 130 ігор – здебільшого браузерних. Перша називалася Snowman Savage. Вона вийшла у 2005 році.
- Однак справжній успіх закріпився за авторами після релізу Fall Guys: Ultimate Knockout.
- Гра вийшла 4 серпня 2020 року в Steam та на PlayStation 4. Протягом місяця вона була доступна безкоштовно передплатникам сервісу PS Plus.
- Через тиждень після виходу в Fall Guys грало вже 8 мільйонів людей на PlayStation 4.
- До кінця серпня Sony оголосила, що Fall Guys стала найбільш завантажуваною грою за всю історію сервісу PlayStation Plus.
- Станом на середину листопада в Fall Guys на PS4 зіграло понад 29 мільйонів осіб.
- Менше ніж за місяць після релізу в Steam гру купило 7 мільйонів осіб.
Детальніше про Fall Guys: Ultimate Knockout
Fall Guys: Ultimate Knockout – це багатокористувацький платформер з елементами королівської битви. У грі 60 учасників проходять п'ять раундів з різними випробуваннями. З кожним новим раундом кількість гравців зменшується. Переможе той, хто першим дійде до фіналу та забере корону.