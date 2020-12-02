Автори гри відзначили 15-річчя студії.

За чотири місяці з моменту релізу багатокористувацька аркадна гра Fall Guys: Ultimate Knockout розійшлася тиражем 11 мільйонів копій в Steam.

Про це розробники з Mediatonic повідомили в спеціальному відео, присвяченому 15-річчю студії.

Ролик до 15-річчя творців Fall Guys

Розробники розповіли, що спочатку в студії було всього 2 людини. Тепер в штаті компанії 271 співробітник.

За свою 15-річну історію Mediatonic створили 130 ігор – здебільшого браузерних. Перша називалася Snowman Savage. Вона вийшла у 2005 році.

Однак справжній успіх закріпився за авторами після релізу Fall Guys: Ultimate Knockout.

Гра вийшла 4 серпня 2020 року в Steam та на PlayStation 4. Протягом місяця вона була доступна безкоштовно передплатникам сервісу PS Plus.

Через тиждень після виходу в Fall Guys грало вже 8 мільйонів людей на PlayStation 4.

До кінця серпня Sony оголосила, що Fall Guys стала найбільш завантажуваною грою за всю історію сервісу PlayStation Plus.

Станом на середину листопада в Fall Guys на PS4 зіграло понад 29 мільйонів осіб.

Менше ніж за місяць після релізу в Steam гру купило 7 мільйонів осіб.

Детальніше про Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – це багатокористувацький платформер з елементами королівської битви. У грі 60 учасників проходять п'ять раундів з різними випробуваннями. З кожним новим раундом кількість гравців зменшується. Переможе той, хто першим дійде до фіналу та забере корону.

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Автор: Сергій Коршунов