У листопаді гра опустилася на 19-е місце в топі продажів Steam, поступившись інді-хіту Among Us.

Тираж веселої багатокористувацької гри Fall Guys: Ultimate Knockout перевищив 10 мільйонів копій в Steam.

Таких вражаючих результатів проекту студії Mediatonic вдалося домогтися менш ніж за два місяці після релізу – з 4 серпня по 30 вересня, йдеться у фінансовому звіті Unity Technologies.

"Fall Guys розійшлася тиражем у 10 мільйонів копій на ПК через цифровий магазин Steam і стала найбільш завантажуваною грою за всю історію сервісу PlayStation Plus", – повідомила компанія.

При цьому за вересень довелося продати 3 мільйони копій, в той час, як в серпні гру купило 7 мільйонів осіб.

У листопаді гра опустилася на 19-е місце в топі продажів Steam, поступившись першістю іншому інді-хіту – Among Us.

Трейлер Fall Guys

Що таке Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – це багатокористувацький платформер з елементами королівської битви від студії Mediatonic.

У грі 60 учасників проходять п'ять раундів з різними випробуваннями. З кожним новим раундом кількість гравців зменшується. Переможе той, хто першим дійде до фіналу і забере корону.

Fall Guys вийшла 4 серпня 2020 року в Steam та на PS4. Протягом місяця вона була доступна безкоштовно передплатникам сервісу PS Plus.

Через тиждень після виходу в Fall Guys грало вже 8 мільйонів людей на PlayStation 4.

Станом на 8 листопада в Fall Guys на PS4 зіграло понад 29 мільйонів осіб.

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Автор: Сергій Коршунов