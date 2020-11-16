Тираж веселої багатокористувацької гри Fall Guys: Ultimate Knockout перевищив 10 мільйонів копій в Steam.
Таких вражаючих результатів проекту студії Mediatonic вдалося домогтися менш ніж за два місяці після релізу – з 4 серпня по 30 вересня, йдеться у фінансовому звіті Unity Technologies.
"Fall Guys розійшлася тиражем у 10 мільйонів копій на ПК через цифровий магазин Steam і стала найбільш завантажуваною грою за всю історію сервісу PlayStation Plus", – повідомила компанія.
При цьому за вересень довелося продати 3 мільйони копій, в той час, як в серпні гру купило 7 мільйонів осіб.
У листопаді гра опустилася на 19-е місце в топі продажів Steam, поступившись першістю іншому інді-хіту – Among Us.
Трейлер Fall Guys
Що таке Fall Guys: Ultimate Knockout
- Fall Guys: Ultimate Knockout – це багатокористувацький платформер з елементами королівської битви від студії Mediatonic.
- У грі 60 учасників проходять п'ять раундів з різними випробуваннями. З кожним новим раундом кількість гравців зменшується. Переможе той, хто першим дійде до фіналу і забере корону.
- Fall Guys вийшла 4 серпня 2020 року в Steam та на PS4. Протягом місяця вона була доступна безкоштовно передплатникам сервісу PS Plus.
- Через тиждень після виходу в Fall Guys грало вже 8 мільйонів людей на PlayStation 4.
- Станом на 8 листопада в Fall Guys на PS4 зіграло понад 29 мільйонів осіб.