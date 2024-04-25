Якщо ви ще не встановили гру після серіалу від Amazon, то зараз саме час.

Рольова гра Fallout 4, популярність якої різко зросла на тлі виходу однойменного серіалу, отримала некстген-патч. Він доступний для завантаження на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series безкоштовно для всіх власників гри.

Разом з цим комп'ютерна версія Fallout 4 отримала повну сумісність зі Steam Deck, підтримку широкоформатних і ультраширокоформатних дисплеїв, до того ж гру тепер можна купити в Epic Games Store.

Що стосується консолей, то на PS5 і Xbox Series з'явилися графічні режими "Якість" і "Продуктивність", підтримка 60 кадрів/c, а також підвищена роздільна здатність рендерінгу до 4K. Для Fallout 4 на PS4 і Xbox One також вийшов патч, у якому розробники підвищили стабільність і внесли виправлення в квести.

Бонусом до поліпшеної технічної складової йдуть кілька доповнень з Creation Club, а також новий сайд-квест Enclave Remnants – у ньому гравці повинні зупинити Анклав від поширення ідеології по Співдружності.

Нові покупці Fallout 4 на ПК і актуальних консолях завантажуватимуть уже оновлену гру. Тож якщо ви ще не встановили гру після серіалу від Amazon, то зараз саме час.

Оригінальний реліз Fallout 4 відбувся ще у 2015 році Гра отримала доволі позитивні відгуки від преси. Однак фанати прийняли "четвірку" прохолодніше, критикуючи занадто сильний упор на екшен, відсутність звичних рольових елементів і слабкий сюжет.

Fallout 4 розповідає про довоєнну пару, яка пережила ядерний апокаліпсис, будучи кріогенно-замороженою в одному з підземних сховищ "Волт-Тек". Залежно від того, за кого ви вирішите грати, через два століття ваш персонаж прокидається і виявляє, що їхнього маленького сина викрали вчені з Інституту, загадкової фракції високих технологій.

Порівняно з Fallout 3 і New Vegas, четвірка може запропонувати кращу графіку, перестрілками, а однією з основних фішок гри стало будівництво з можливістю зводити цілі міста як особисті бази. Не варто також і забувати про численні моди, які розширюють гру, роблячи її ще цікавішою та об'ємнішою.

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