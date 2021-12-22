Винуватець і жертва були знайомі 26 років.

Нещодавно в північному окрузі Кларк штату Вашингтон стався сумний інцидент. Фанат екшен-RPG Diablo II застрелив свого друга, а причиною стала сварка з приводу ігрового спорядження.

Як передає GameRant, вбивцею виявився 36-річний Джошуа Спеллман, а жертвою — 34-річний Ендрю Діксон. Чоловіки були знайомі протягом 26 років і разом розважалися в проекті Blizzard. Перед інцидентом вони влаштували сесію в Diablo II в команді з ще одним користувачем. Коли група здобула цінне спорядження, до неї підключився невідомий гравець і забрав предмети собі. Чоловіки не поставили пароль, тому до їх сесії можна було вільно приєднатися.

Крадіжка екіпіровки сильно розлютила Ендрю Діксона. Він почав лаятися на Спеллмана і звинувачувати друга, що той не зробив сесію закритою. Словесна тирада тривала від трьох до п'яти хвилин, після чого вбивця пригрозив Діксону "кулею в лоб".

Оскільки Ендрю не заспокоївся, Спеллман схопив зброю і відправився до друга. Під час зустрічі зав'язалася розмова, але закінчилося все пострілом. Куля влучила Діксону в торс, і той загинув після операції в лікарні.

Інші подробиці інциденту

Зброя лежала у Спеллмана прямо біля комп'ютера. Коли вбивцю запитали, для чого зберігати пістолет на відкритому місці, він відповів: "А чому ні? Це Америка".

Спеллман і Діксон жили на одній земельній ділянці, але в різних будинках. Саме тому вбивця і зміг швидко дістатися до жертви.

Суд у цій справі пройде 29 грудня.

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