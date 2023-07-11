До релізу Starfield, головного ексклюзиву компанії Microsoft останніх років, залишається менш ніж два місяці.

ІгроСМІ поділилося цікавою інформацією про фаната Starfield, який зібрав всю відому інформацію про велику космічну RPG від Bethesda у 1071-сторінковий документ. Це понад 86 000 слів.

Документ створив користувач Reddit під ніком Gokamo. За словами автора, він складав цей "компендіум" понад рік, використовуючи всі офіційні матеріали Bethesda, у тому числі витяги з інтерв'ю Тодда Говарда та інших розробників. Також в документі є всі концепт-арти і скріншоти гри.

Для зручності читачів Gokamo розбив свою роботу на розділи і глави, щоб користувачі легко могли знайти подробиці тієї чи іншої механіки, або особливості гри.

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При цьому автор не впевнений, що хоч хтось прочитає документ до кінця, проте, за його словами, цього й не потрібно робити – "компендіум" краще використовувати як базу даних для пошуку потрібної інформації. Нижче можна побачити частину зі змісту:

Загалом, небайдужі до Starfield повинні бути задоволені – тільки потрібно знання англійської мови. Ознайомитися з документом можна за посиланням.

А тим часом до релізу Starfield, великий космічної RPG від Bethesda, залишилося менш ніж два місяці – він відбудеться 6 вересня на ПК, Xbox Series і в Game Pass. Володарі преміального видання зможуть почати грати вже 1 числа.

Starfield – основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більш як десять тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проєкті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Гра вийде на ПК, Xbox Series X і Series S. На PS5 її чекати не варто.

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