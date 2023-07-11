ІгроСМІ поділилося цікавою інформацією про фаната Starfield, який зібрав всю відому інформацію про велику космічну RPG від Bethesda у 1071-сторінковий документ. Це понад 86 000 слів.
Документ створив користувач Reddit під ніком Gokamo. За словами автора, він складав цей "компендіум" понад рік, використовуючи всі офіційні матеріали Bethesda, у тому числі витяги з інтерв'ю Тодда Говарда та інших розробників. Також в документі є всі концепт-арти і скріншоти гри.
Для зручності читачів Gokamo розбив свою роботу на розділи і глави, щоб користувачі легко могли знайти подробиці тієї чи іншої механіки, або особливості гри.
При цьому автор не впевнений, що хоч хтось прочитає документ до кінця, проте, за його словами, цього й не потрібно робити – "компендіум" краще використовувати як базу даних для пошуку потрібної інформації. Нижче можна побачити частину зі змісту:
Загалом, небайдужі до Starfield повинні бути задоволені – тільки потрібно знання англійської мови. Ознайомитися з документом можна за посиланням.
А тим часом до релізу Starfield, великий космічної RPG від Bethesda, залишилося менш ніж два місяці – він відбудеться 6 вересня на ПК, Xbox Series і в Game Pass. Володарі преміального видання зможуть почати грати вже 1 числа.
Starfield – основні подробиці
- Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.
- Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більш як десять тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.
- У проєкті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.
- Гра вийде на ПК, Xbox Series X і Series S. На PS5 її чекати не варто.