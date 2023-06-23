У грі буде величезна кількість занять.

Керівник Bethesda Game Studios Тодд Говард став гостем у подкасті Kinda Funny Xcast. Під час розмови з журналістами він розкрив багато цікавої інформації про майбутню екшен-RPG Starfield.

У грі присутні понад тисячу планет, які створені за допомогою процедурної генерації. Однак частина з них включає унікальний контент — міста, завдання, випадкові події тощо. У міру дослідження космосу гравець буде поступово бачити локації і брати квести, які спроектовані розробниками в ручному режимі.

Живність зустрічається тільки на 10% планет. Пошук населених космічних світів стане мотивацією для вивчення галактичних просторів. Серед тварин є як ворожі, так і нейтральні. Вони можуть вступати в бійки між собою. На окремих планетах будуть різні біоми, а на деяких — тільки один. Є й порожні світи, де гравці нікого не зустрінуть. Це наслідок створення величезного космосу за допомогою процедурної генерації. Зате на кожній планеті можна провести сканування, а отримані дані — продати за кредити.

Захоплені кораблі вдасться поліпшити, але спочатку їх потрібно зареєструвати в космічному порту. Не менш корисною буде і система аванпостів. Бази на планетах можна пов'язувати між собою для торгівлі. Це стане основою економіки в Starfield. А ось рибалка в грі не передбачена, в тому числі і на мирних аванпостах.

Супутники будуть реагувати на рішення користувачів і можуть розсердитися, якщо їм щось не сподобається. Романтичні лінії реалізовані з чотирма соратниками з організації "Сузір'я". Тільки ці союзники мають власні ланцюжки завдань. Але якщо гравці захочуть, то зможуть обійтися без компаньйонів. А ще є опція сформувати команду виключно з роботів.

Інші деталі від Тодда Говарда

Шаблонні завдання будуть, але далеко не всі квести зводяться до стандартних доручень "принеси-убий".

Скафандри знадобиться підбирати, в залежності від умов на планетах. У міру проходження сюжету і прокачування на костюмі будуть з'являтися емблеми і нашивки.

На планетах можна пересуватися тільки пішки, застосовуючи реактивний ранець. Наземного транспорту і їздових тварин немає.

Обмеження в 30 кадрів/сек — свідоме дизайнерське рішення. Гра здатна видавати 60 кадрів/сек, але поки що додавати режим продуктивності не планують.

Студія id Software допомагала з виробництвом Starfield, проте співпраця стосувалася тільки графічних поліпшень.

У проєкті реалізовано багато функцій доступності, наприклад, детальна зміна шрифтів.

Starfield стане "раєм" для творців модифікацій, Говард хоче, щоб гра була актуальною протягом тривалого періоду часу.

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