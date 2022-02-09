Нова війна між Альянсом і Ордою більше ніколи не почнеться.

Одним із стовпів World of Warcraft був фракційний конфлікт. Альянс і Орда воювали в грі з моменту її запуску в 2004 році. А нові витки їх протистояння нерідко ставали основною темою свіжих розширень. Але тепер з конфліктом покінчено, про що оголосив керівник розробки проекту Іон Хаззікостас.

Читайте такожРозробники прийняли 70-річного гравця в World of Warcraft за бота і заблокували йогоВ оновленні 9.2.5 Blizzard додасть в World of Warcraft міжфракційний контент. Користувачі з Альянсу і Орди зможуть разом ходити в рейди і підземелля, а також брати участь в PvP-битвах. Для цього потрібно буде вручну сформувати команду і відправити запрошення гравцям з іншої фракції. Як мінімум на поточному етапі загальний пошук групи не з'явиться в WoW.

Іон Хаззікостас в інтерв'ю IGN повідомив, що чергова війна між Альянсом і Ордою змусить Blizzard відключити свіжі функції. Якщо за сюжетом представники двох фракцій стануть ворогами, то вони не зможуть перебувати в одній команді. Керівник не хоче відмовлятися від прийдешніх нововведень в майбутньому. Тому Іон Хаззікостас заявив, що протистояння Альянсу і Орди навряд чи стане темою наступних розширень. Одним словом, головна війна в WoW закінчилася.

Коротко про World of Warcraft

Це одна з найвідоміших MMORPG на планеті. У неї продовжують грати мільйони користувачів, а нові розширення завжди збільшують популярність проекту — як мінімум короткочасно.

У World of Warcraft реалізовано багато різного контенту. Є повноцінні сюжетні лінії із завданнями, щоденні квести, світові боси, підземелля, рейди і багато іншого.

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