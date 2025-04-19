Реліз заплановано на 2026 рік.

На минулому фестивалі Star Wars Celebration 2025 EA представила дебютний трейлер нової одиночної гри за всесвітом "Зоряних воєн" - Star Wars: Zero Company. Це покрокова тактична стратегія, над якою працюють Bit Reactor, Respawn Entertainment і Lucasfilm Games.

Події гри відбуваються під час Війн клонів - похмурого періоду, коли галактика балансує на межі повного розпаду. Гравцеві належить узяти під управління елітний загін найманців, які ведуть непомітну боротьбу, від результату якої залежить доля одного зі світів.

Головний герой - Хоукс, колишній офіцер Республіки, нині командувач бійцями з Zero Company. Це різношерста команда солдатів із різним минулим, але зі спільною метою - зупинити катастрофу, що насувається.

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Творці обіцяють атмосферу безвиході, похмурий сюжет і нестандартний підхід до місій. Надихалися автори, за їхніми словами, фільмом "Бунтар один" і серіалом "Андор".

Окрему увагу привертає студія Bit Reactor, вона була заснована вихідцями з Firaxis Games, тих самих, що стояли за XCOM і Civilization. На офіційній сторінці зазначено, що гру роблять "піонери жанру", і в цьому контексті такі гучні імена дійсно вселяють довіру.

Реліз Star Wars Zero Company заплановано на 2026 рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що ні, ремейк Star Wars: KOTOR не скасовано, прийшло чергове підтвердження від розробників.

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