Правда, Ед Бун знаменитий тим, що любить тролити шанувальників.

Анонс Mortal Kombat 1 змусив фанатів згадати про старі публікації Еда Буна — голови розробки проєкту і директора NetherRealm Studios. У цих постах він натякав на бійців, які можуть з'явитися в новій частині MK.

Повідомлення керівника зібрав відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Youngstown_Mafia. У кожній з публікацій Бун акуратно натякав, що той чи інший персонаж буде доданий в наступну Mortal Kombat. До таких героїв належать Рейн, Тремор, Хамелеон і Куан Чі.

І схоже, всі вони дійсно з'являться в новій частині файтинга. Після анонсу Mortal Kombat 1 на сайті італійського підрозділу Amazon була опублікована секретна інформація про гру. Завдяки цьому стало відомо, що Тремор і Хамелеон стануть камео-бійцями. Це персонажі, які входять в окремий список і зможуть певним способом допомагати в боях.

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А Куан Чі додадуть в якості повноцінного героя в першому доповненні до Mortal Kombat 1 під назвою Kombat Pack 1. Залишається тільки загадкою, в якому вигляді з'явиться Рейн.

Mortal Kombat 1 — основні подробиці

Файтинг стане м'яким перезапуском серії з новою часовою лінією, в якій світ створив бог вогню Лю Кан. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваних сторін.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Покупці преміального видання отримають доступ до проєкту на п'ять днів раніше.

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