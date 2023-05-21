Причиною став початок нового всесвіту.

Mortal Kombat 1 — досить дивна назва для продовження серії, яка налічує понад десять ігор. Однак його обрали не випадково. Одиниця в назві відображає суть файтинга і говорить про перезапущений всесвіт.

Такою інформацією поділився голова розробки проєкту і директор NetherRealm Studios Ед Бун. Після анонсу Mortal Kombat 1 він провів пряму трансляцію на офіційному YouTube-каналі, на якій відповів на окремі питання фанатів.

Один з шанувальників поцікавився, чому обрали саме таку назву для нової частини серії. Бун заявив, що вся справа в перезапущеному всесвіті. На такий хід розробників натякали ще події доповнення Aftermath до Mortal Kombat 11. У свіжій грі персонажі постануть в інших ролях, а взаємини між ними будуть збудовані інакше. Ось чому про Mortal Kombat 1 не можна думати, як про продовження 11 частини.

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Новий всесвіт у прєекті став каталізатором вибору назви, яка підкреслила б перезапуск. Підсумковим варіантом стала MK1, де одиниця чітко відсилає до свіжого погляду на серію.

Mortal Kombat 1 — основні подробиці

Файтинг стане м'яким перезапуском серії з новою часовою лінією, в якій світ створив бог вогню Лю Кан. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваних сторін.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Покупці преміального видання отримають доступ до проєкту на п'ять днів раніше.

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