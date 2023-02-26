Для проєкту випустили нову модифікацію.

Для більшості масштабних ігор фанати регулярно випускають різноманітні модифікації. Рекордсменом в цьому плані стала The Elder Scrolls V: Skyrim, але для Cyberpunk 2077 теж нерідко виходять всілякі моди. Нещодавно один з ентузіастів створив проєкт, який додав в екшен-RPG CD Projekt RED елементи виживання.

Творіння під назвою Survival System розробив автор під псевдонімом DiCrash. Після установки модифікації гравцям в Cyberpunk 2077 доведеться їсти, пити і відпочивати. Ситість, спрага і втома відображаються трьома смужками в ігровому інтерфейсі. Якщо не підтримувати показники на належному рівні, головний герой Ві почне страждати від негативних ефектів.

Мод не змушує концентруватися на елементах виживання, а лише вводить додаткові механіки, які мотивують частіше використовувати їжу і напої. Останніх в Cyberpunk 2077 предостатньо, але практичної користі від їх застосування мало. Survival System не дуже суворо обходиться з користувачами. Ситість та інші показники знижуються повільно, а персонаж не вмирає, якщо вони падають до нуля.

Відео дня

Модифікацію можна завантажити на сайті Nexus Mods після попередньої реєстрації. На поточний момент Survival System не сумісна з іншими фанатськими творіннями, наприклад, анімаціями поїдання їжі. Однак це зміниться в майбутніх оновленнях, що підтвердив DiCrash.

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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