Новий герой — це синтез двох старих.

Перший трейлер Death Stranding 2 вийшов цілком в дусі Хідео Кодзіми і Kojima Productions. Він викликав велику кількість питань, але не дав жодної чіткої відповіді. А в кінці ролика користувачам ще й показали загадкову героїню. Правда, фанати вважають, що вже розкрили особистість персонажа.

Останні кадри відео показують групу осіб в червоних нарядах. У центрі серед них знаходиться жінка з гітарою і в масці. Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом milkmamn відзначив схожість героїні з Амелією з першої частини. Це помітно за волоссям і формою обличчя. А ще загадкова фігура носить такий же медальйон, як у дівчини.

Однак є кілька суперечливих деталей. У трейлері таємнича героїня починає співати, після чого виявляється, що у неї голос Хіггса — антагоніста Death Stranding. У персонажа також прозоре нутро, крізь яке проглядаються органи.

На основі цього фанати зробили два висновки. Або Амелія і Хіггс якось сплелися в одному тілі, або антагоніст першої частини воскрес в штучному організмі, схожому на дівчину. Остання версія звучить логічно, адже лиходій був одержимий героїнею.

Коротко про Death Stranding

У світі гри стався катаклізм, який назвали "Вихід смерті". Америка лежить в руїнах, всюди бродять невидимі і смертоносні тварюки, а вцілілі сховалися в розрізнених містах.

Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Один з них — головний герой Сем Бріджес, якого зіграв Норман Рідус.

В образі протагоніста користувачам належить пройти від Східного узбережжя Америки до Західного, щоб відновити хіральну мережу і з'єднати разом міста, відродивши тим самим країну.

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