Люди почали масово купувати його на Amazon.

Новий анімаційний фільм "Брати Супер Маріо в кіно" сподобався багатьом глядачам. Він має користувацьку оцінку 8,6 на Metacritic, хоча критики поставили майже вдвічі менше. Картина зацікавила велику аудиторію, ось тільки частина людей зробили явну помилку. Окремі глядачі почали купувати фільм "Брати Супер Маріо" 1993 року.

Як повідомило видання IGN, явище стало настільки частим, що жахлива стара адаптація з живими акторами очолила список бестселерів Amazon у категорії "Фільми та серіали". Частина покупців явно переплутали стрічку. Англійською новий анімаційний фільм називається The Super Mario Bros. Movie, а старий — Super Mario Bros.

Хоча, дивлячись на рейтинг адаптації Amazon 1993 року, лідерство не здається випадковістю. Фільм має оцінку 4,5 з 5 після 6258 відгуків. Схоже, багато користувачів вирішили після перегляду мультфільму оцінити стару екранізацію. Або ж глядачі помилилися, але "Супербрати Маріо" їм якимось чином сподобався.

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Нагадаємо, в старій адаптації головні ролі виконали Боб Хоскінс і Джон Легуізамо. Перший називав картину своєю найгіршою роботою. Сюжет фільму розповідав, як Маріо і Луїджі в паралельному світі людей-ящерів билися з диктатором Купою.

"Брати Супер Маріо в кіно" — основні подробиці

За виробництво мультфільму відповідала студія Illumination. Сюжет стрічки не відрізняється від загального канону ігор франшизи Mario. Головний герой буде в черговий раз рятувати Грибне королівство.

Центральні ролі в стрічці виконали Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартіна, Джек Блек та інші голлівудські зірки.

Прем'єра мультфільму в кінотеатрах відбулася 7 квітня поточного року. Пізніше картина вийде в потоковому сервісі Netflix.

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