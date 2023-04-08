Шигеру Міямото спочатку хотів показати персонажа, як сильну жінку.

Виявляється, творець Mario, продюсер й ігровий керівник Шигеру Міямото завжди хотів зробити Принцесу Піч сильною жінкою. У проєктах про знаменитого водопровідника реалізувати цю ідею не вдалося. Однак у фільмі "Брати Супер Маріо в кіно" героїню показали такою, якою вона спочатку замислювалася.

Про це Міямото повідомив в інтерв'ю Variety, яке він дав разом з генеральним директором Illumination Крісом Меледандрі. Останній розповів, що при створенні кіно потрібен інший підхід в порівнянні з інтерактивними проектами: "У відеоіграх персонаж служить ігровому процесу. У кіно персонаж — це все. Наша історія служить персонажу". Меледандрі і Міямото були продюсерами "Брати Супер Маріо в кіно" і ділилися досвідом один з одним.

Потім Міямото прокоментував Принцесу Піч та її розширену роль у порівнянні з серіалом Маріо: "В іграх ми залишили Піч у ролі нещасної дівчини, яку на певний час рятує Маріо, але ми хотіли зробити її іграбельним персонажем і більш могутньою принцесою. Для фільму ми просунули цю ідею ще далі".

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"Брати Супер Маріо в кіно" — основні подробиці

За виробництво мультфільму відповідала студія Illumination. Сюжет стрічки не відрізняється від загального канону ігор франшизи Mario. Головний герой буде в черговий раз рятувати Грибне королівство.

Центральні ролі в стрічці виконали Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартіна, Джек Блек та інші голлівудські зірки.

Прем'єра мультфільму в кінотеатрах відбулася 7 квітня поточного року. Пізніше картина вийде в потоковому сервісі Netflix.

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