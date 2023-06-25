Відсутність гри на ПК і Xbox не сподобалася частині користувачів.

В ігровій індустрії нерідко трапляється, що навіть якісні проєкти закидають негативними відгуками. Така історія трапилася з Final Fantasy XVI. Частині користувачів не сподобався ексклюзивний вихід свіжої екшен-RPG на PlayStation 5.

На Metacritic FFXVI має 7,7 балів після 2571 відгука від гравців. З цієї кількості 573 людини залишили негативні рецензії. Головною причиною стала відсутність релізу на інших платформах. Частина користувачів, які поставили Final Fantasy XVI мінімальну кількість балів, оцінили Redfall на 10/10. Якість вампірського шутера була жахливою, тому можна припустити, що ці люди фанати Xbox або ПК.

Окремі користувачі пішли ще далі. Вони почали звинувачувати журналістів, які нібито поставили Final Fantasy XVI високі оцінки тільки через ексклюзивний реліз гри на PlayStation 5. Правда, не всі негативні відгуки стосуються цілеспрямованого бомбардування. Є користувачі, які висловлювали об'єктивні претензії до сценарію і геймплею.

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Final Fantasy XVI — детальніше про гру

Це продовження однієї з найвідоміших серій японських екшен-RPG. Шістнадцята частина, як і всі попередні, буде самостійною грою і розповість окрему історію.

Події сюжету Final Fantasy XVI розгортаються в світі під назвою Валістея, який поділено на шість королівств. У центрі оповіді боротьба з поширенням чуми і розповідь про долю домінантів. Останні виступають носіями Ейконів — гігантських чарівних істот.

Геймплей в Final Fantasy XVI рясніє різноманітністю. Користувачі зможуть битися, в тому числі з використанням Ейконів, досліджувати світ, збирати і покращувати екіпіровку, прокачувати навички, виконувати завдання союзників тощо.

Final Fantasy XVI вийде 22 червня 2023 року ексклюзивно на PS5.

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