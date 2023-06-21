Схоже, у нової частини The Legend of Zelda з'явився конкурент.

Сьогодні, 21 червня, спала заборона на публікацію оглядів Final Fantasy XVI. Західній пресі шалено сподобався проєкт, і вони поставили майже максимальні оцінки.

На Opencritic гра має 90 балів після 59 рецензій. Тільки два видання оцінили проєкт нижче, ніж на 8 балів з 10. На думку журналістів, Final Fantasy XVI вийшла майже ідеальною екшен-RPG.

Найбільшу похвалу отримали похмурий сюжет, який відсилає до "Гри престолів", і різноманітність у геймплеї. Рецензенти назвали шістнадцяту частину кроком убік від типових канонів серії. Це стосується навіть бойової системи, яка стала ближчою до екшен-RPG західного зразка. Однак Square Enix також змогла зберегти магію серії в Final Fantasy XVI. Завдяки цьому в проєкті відчувається унікальна атмосфера, яка надовго запам'ятовується.

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Витяги з думок окремих видань

CGMagazine (10 з 10): "Final Fantasy XVI поєднує найкращі теми серії з сучасним, гнучким підходом до бою, створюючи душевну, визначальну для покоління історію про помсту, долю та свободу".

GamesRadar + (4,5 з 5): "Це така авантюра, на яку Final Fantasy з радістю йшла в минулому, щоб серія могла заново винайти себе для втілення тієї історії, яку хочуть розповісти її творці. Час покаже, чи Final Fantasy XVI окупиться, але історія, безумовно, говорить на її користь".

WellPlayed (7 з 10): "Хоча Final Fantasy XVI не виправдала очікувань цього шанувальника [автора огляду] нової частини серії, новачки в епічному фентезі та екшен-іграх будуть вражені захоплюючими дух боями і величезними, але доступними масштабами".

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