Сьогодні, 21 червня, спала заборона на публікацію оглядів Final Fantasy XVI. Західній пресі шалено сподобався проєкт, і вони поставили майже максимальні оцінки.
На Opencritic гра має 90 балів після 59 рецензій. Тільки два видання оцінили проєкт нижче, ніж на 8 балів з 10. На думку журналістів, Final Fantasy XVI вийшла майже ідеальною екшен-RPG.
Найбільшу похвалу отримали похмурий сюжет, який відсилає до "Гри престолів", і різноманітність у геймплеї. Рецензенти назвали шістнадцяту частину кроком убік від типових канонів серії. Це стосується навіть бойової системи, яка стала ближчою до екшен-RPG західного зразка. Однак Square Enix також змогла зберегти магію серії в Final Fantasy XVI. Завдяки цьому в проєкті відчувається унікальна атмосфера, яка надовго запам'ятовується.
Витяги з думок окремих видань
- CGMagazine (10 з 10): "Final Fantasy XVI поєднує найкращі теми серії з сучасним, гнучким підходом до бою, створюючи душевну, визначальну для покоління історію про помсту, долю та свободу".
- GamesRadar + (4,5 з 5): "Це така авантюра, на яку Final Fantasy з радістю йшла в минулому, щоб серія могла заново винайти себе для втілення тієї історії, яку хочуть розповісти її творці. Час покаже, чи Final Fantasy XVI окупиться, але історія, безумовно, говорить на її користь".
- WellPlayed (7 з 10): "Хоча Final Fantasy XVI не виправдала очікувань цього шанувальника [автора огляду] нової частини серії, новачки в епічному фентезі та екшен-іграх будуть вражені захоплюючими дух боями і величезними, але доступними масштабами".