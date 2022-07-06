Реліз відбудеться тільки на початку 2023-го.

Студія Luminous Productions і видавництво Square Enix зробили важливе оголошення про бойовик Forspoken. Гра не вийде 11 жовтня 2022 року, як планувалося раніше. Її перенесли вдруге — на 24 січня 2023-го.

Інформацією про своє рішення Square Enix поділилася на офіційному акаунті в Twitter. Компанія толком не пояснила, з чим пов'язаний "переїзд".

"В результаті постійних обговорень з ключовими партнерами, ми прийняли стратегічне рішення перенести дату запуску Forspoken на 24 січня 2023 року. Всі елементи гри вже завершені, і розробка знаходиться на завершальному етапі полірування", — повідомили в Square Enix.

Розробники подякували фанатам за підтримку і очікування. Вони також пообіцяли розкрити більше інформації про Forspoken пізніше цього літа.

Варто відзначити, що тепер Square Enix залишилася без великих блокбастерів на 2022 рік. Final Fantasy XVI вийде тільки влітку 2023-го, а Final Fantasy VII Rebirth — з грудня 2023-го по лютий 2024-го.

Однак у компанії є кілька ігор розрядом нижче, наприклад, Valkyrie Elysium, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Harvestella і Star Ocean: The Divine Source. Частина з них вийдуть восени, згідно з чутками та офіційною інформацією.

Forspoken — основні подробиці

Сюжет екшену присвячений дівчині на ім'я Фрей Холланд, яка таємничим чином перемістилася з Нью-Йорка в фентезійний світ Атію. Тут вона отримала можливість використовувати різноманітні магічні заклинання. А головною метою героїні буде пошук шляху додому.

Події гри розгортаються у відкритому світі. Користувачі зможуть вільно досліджувати місцевість і брати участь в активностях.

Основними особливостями Forspoken стануть комбінації заклинань в боях і швидкісне пересування по світу із застосуванням чаклунства.

Проект заявлений для ПК і PlayStation 5 в якості консольного ексклюзиву.

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