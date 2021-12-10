Цього року церемонія нагородження вийшла багатою на анонси і геймплейні демонстрації.

На церемонії нагородження The Game Awards 2021 не тільки вручали призи, а й показували різні ігри. Захід відзначився пачкою анонсів, у тому числі великих проектів, і геймплейними демонстраціями. Серед них особливо запам'яталися Alan Wake 2, Star Wars Eclipse, Wonder Woman і Senua's Saga: Hellblade II. Про ці та інші ігри ми вирішили написати в підсумковому матеріалі з добіркою всього найцікавішого, що показали на TGA 2021.

Анонс The Texas Chain Saw Massacre

Це багатокористувацький хорор за мотивами фільму "Техаська різанина бензопилою". За створення гри відповідають Gun Interactive, що відзначилася схожим проектом Friday the 13th: The Game, і Sumo Nottingham. Дата виходу і платформи не вказані.

Анонс The Expanse: A Telltale Series

Як зрозуміло з назви, гра буде пригодою в дусі інших проектів від Telltale Games. У розробці також бере участь Deck Nine, відповідальна за Life is Strange: True Colors. Проект створюється за мотивами серіалу "Простір".

Новий трейлер Babylon's Fall

У ролику оголосили, що гра PlatinumGames і Square Enix вийде 3 березня на ПК, PS4 і PS5.

Геймплейна демонстрація Evil West

Це фентезійний вестерн від Flying Wild Hog і Focus Home Interactive. Evil West вийде в 2022 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S, точна дата поки невідома.

Геймплей Senua's Saga: Hellblade II

Ninja Theory порадувала кінематографічною геймплейною демонстрацією Senua's Saga: Hellblade II. Гра виглядає неймовірно реалістично. А ось дату виходу проекту не назвали.

Анонс Star Wars Eclipse

Quantic Dream, яка прославилася завдяки Heavy Rain і Detroit: Become Human, створює пригодницький бойовик у всесвіті "Зоряних війн". Гра відзначиться розгалуженим сюжетом, а її події будуть відбуватися в Епоху Республіки.

Анонс Wonder Woman

Monolith Productions трудиться над пригодницькою грою про Диво-жінку у відкритому світі. У проекті з'явиться система "Немезис" з Middle-earth: Shadow of War і її першої частини Shadow of Mordor.

Анонс Alan Wake 2

Remedy Entertainment нарешті представила Alan Wake 2 — через більш ніж десять років після виходу першої частини. Сиквел буде повноцінним хорором з елементами виживання, а інші подробиці про нього розкажуть наступного літа.

Геймплейний трейлер Horizon Forbidden West

Ролик багато в чому присвячений битвам. Елой використовує різну зброю, демонструє акробатичні навички, приховано знищує супротивників і так далі.

Ремейк Final Fantasy VII вийде на ПК

Гра стане ексклюзивом Epic Games Store, але зате вона вийде відразу в розширеному виданні Intergrade, яке раніше було доступно тільки на PS5. Реліз на персональних комп'ютерах відбудеться вже 16 грудня.

Slitterhead

Це гра від одного з творців Silent Hill. Вона являє собою суміш екшену і хорору з незвичайними монстрами.

Nightingale

А тут у нас багатокористувацький симулятор виживання з будівництвом від колишнього голови BioWare і директора серії Dragon Age Аарона Флінна. Гравцям належить об'єднуватися в команди, битися, шукати ресурси і так далі.

Новий трейлер The Lord of the Rings Gollum: The Untold Story

Пригодницька гра про Голлума повинна вийти в 2022 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch. Геймплей в проекті багато в чому пов'язаний зі стелсом.

Трейлер Somerville

Jumpship поділилася свіжим роликом, який присвятили науково-фантастичній пригоді Somerville. За гру відповідає один з ключових творців Limbo і Inside. Вона вийде в 2022 році на ПК, Xbox One, Xbox Series X і Series S, точна дата поки невідома.

Анонс Sonic Frontiers

SEGA представила нову гру про Соніка. Тепер знаменитий синій їжак буде бігати у відкритому світі. Sonic Frontiers вийде в святковий період 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Дебютний геймплей Suicide Squad: Kill the Justice League

Rocksteady Studios випустила ролик, де є багато битв і показуються вміння всіх головних героїв. Реліз гри як і раніше запланований на 2022 рік на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

Трейлер з датою релізу Forspoken

Пригодницький екшен від Luminous Productions і Square Enix вийде 24 травня 2022 року на ПК і PS5. Попередні замовлення вже стартували.

Анонс Warhammer 40,000: Space Marine 2

Це м'ясний шутер у всесвіті Warhammer 40,000. Як і в першій частині, користувачі будуть грати за космодесантників, використовувати різну зброю і розправлятися зі зграями чудовиськ.

Геймплей перезапуску Saints Row

Гру ще під час анонсу критикували за обрану молодіжну стилістику. Після цього розробники з Volition перенесли проект, але міняти концепцію все одно не стали. У трейлері вони назвали нову дату запуску Saints Row — 23 серпня 2022 року на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Анонс Dune: Spice Wars

Це глобальна стратегія у всесвіті "Дюни" від Shiro Games і Funcom, яка вийде в ранньому доступі Steam в 2022 році.

Анонс Star Trek: Resurgence

Пригода у всесвіті "Зоряного шляху" від Dramatic Labs. Реліз — в 2022 році на ПК( EGS), PS4, PS5, Xbox Series X і Series S.

Перший геймплей a Plague Tale: Requiem

У ролику можна побачити битви, прогулянки у відкритому світі і напружені моменти. Вихід пригодницької гри від Asobo Studio відбудеться в 2022 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

Кінематографічний трейлер Dying Light 2 Stay Human

Techland порадувала видовищним роликом, де показується нелегка доля вцілілих.

Сюжетний трейлер Elden Ring

У ролику розповідається передісторія гри — про розкол Міжземелля і боротьбу напівбогів. Elden Ring вийде 25 лютого на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X і Series S.

Анонс Arc Raiders

Це новий багатокористувацький шутер від колишніх розробників Battlefield. Проект відзначиться якісною фізичною моделлю. Arc Raiders вийде в 2022 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, точна дата не повідомляється.

Автор: Назар Степорук