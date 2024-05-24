Сезон триватиме до 16 серпня, а в липні відбудеться кросовер зі всесвітом "Люди Ікс".

Сьогодні у Fortnite стартував новий сезон під назвою "Вщент". Його тематикою стала постапокаліптика в дусі "Божевільного Макса", піщаною бурею, силовими костюмами з Fallout та іншими фішками.

Fortnite – популярна гра в жанрі королівської битви, де гравці змагаються поодинці або в командах, намагаючись усунути всіх суперників і стати останніми, хто вижив. За сюжетом, острів зазнав піщаної бурі, яка радикально змінила ландшафт його південної частини.

Зі стартом нового сезону в Fortnite з'явилися і нові геймплейні елементи. Наприклад, геймери зможуть кастомізувати автомобілі: тепер їх можна забезпечити броньованими колесами або кулеметами. Заодно додали нітро, що дає можливість як слід розігнатися. Також розробники вже традиційно змінили деякі локації на острові.

Звісно, з'являться і скіни відомих персонажів, хоча всіх поки Epic Games не показала. Власники бойової перепустки зможуть отримати скіни героїв Fallout, зокрема T-60 Power Armor. А в липні на гравців чекає кросовер зі всесвітом Людей Ікс: наприклад, з'явиться можливість отримати скін Магнето.

Сезон "Вщент" стартує сьогодні на ПК, консолях і смартфонах, і триватиме до 16 серпня. Про тематику і контент наступного сезону поки нічого не чути.

Нагадаємо, восени 2023 року у Fortnite пройшов сезон під назвою "Як раніше". У ньому автори повернули оригінальну карту з найпершим островом – це привернуло гравців у шутер, а рекорд з онлайну склав 11 мільйонів осіб. Для порівняння, зараз піковий онлайн налічує 1.5 млн.

Fortnite відомий своїми колабораціями з поп-культурними франшизами, що приносить різноманітність у геймплей. Наприклад, на початку травня у грі відбувся кросовер із "Зоряними війнами".

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