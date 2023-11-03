Наразі в "королівській" битві одночасно знаходиться майже 5 млн гравців.

Сьогодні у Fortnite стартував новий сезон під назвою "Як раніше". У ньому розробники повернули оригінальну карту з найпершим островом і в цілому будуть орієнтуватися на контент минулих глав – це безумовно привернуло гравців в шутер.

Портал fortnite.gg, що займається відстеженням статистики в грі, показує, що піковий онлайн "королівської битви" на всіх платформах перевищив 5 мільйона осіб. Цей показник став рекордним з моменту, коли Epic Games почала розкривати публічну статистику онлайну.

Враховуючи статистику останніх місяців, коли онлайн не перевищував показника в 2,8 млн осіб, це однозначно величезний успіх для студії Epic Games. Поки неясно, чи залишаться геймери на довгий термін або це був одиничний випадок у зв'язку з виходом ностальгічні глави.

На момент написання замітки в Fortnite одночасно знаходиться 5,055,125 людини – причому ще годину тому ця цифра була 3.9 млн. Найімовірніше. проєкт ще більше підніме онлайн за вихідні.

Згадайте минулі сезони. Деякі види повернутого спорядження будуть доступні тільки в цьому оновленні, а інші залишаться в грі на кілька оновлень або до кінця сезону "Як раніше" – йдеться в описі оновлення.

Що потрібно знати про Fortnite

Fortnite пропонує режим "Battle Royale", який став дуже популярним у світі відеоігор. У цьому режимі 100 гравців змагаються на величезній карті, прагнучи бути останнім, хто вижив.

Гра постійно оновлюється з додаванням нових сезонів, предметів, скінів та подій. Це підтримує інтерес гравців і дозволяє грі залишатися актуальною.

Fortnite також відомий своїми колабораціями з поп-культурними франшизами, такими як "Зоряні війни", "Марвел", "DC Comics" та іншими, що приносить різноманітність в ігровий процес.

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