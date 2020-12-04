Користувачі Fortnite на PlayStation 5 отримають додатковий бонус, присвячений легендарному Богу війни.

У п'ятий сезон другої глави Королівської битви Fortnite додали Кратоса, головного героя гучної гри 2018 року – God of War.

Кілька днів тому датамайнери знаходили у файлах гри інформацію про бородатого спартанця. Однак тепер розробники офіційно підтвердили появу Кратоса у Fortnite.

"Кратос одним з перших приєднується до полювання в п'ятому сезоні. Він бився з тими, хто здатний знищити цілий світ, а значить, розібратися із загрозою, яку несе Петля, йому не складе труднощів", – заявили в Epic Games.

Трейлер Fortnite – Кратос

Скін Кратоса вже доступний у внутрішньоігровому магазині. Разом з ним гравці можуть отримати:

Дельтаплан "Щит стража";

Кирку, стилізовану під сокиру Кратоса "Левіафан", щоб добувати ресурси;

Прикрасу на спину "Мімір";

Користувачам Fortnite на PlayStation 5 разом з екіпіровкою легендарного Бога війни дістанеться додатковий стиль "Кратос у броні".

Про п'ятий сезон Fortnite

П'ятий сезон Королівської битви отримав назву "Епіцентр". У ньому зберуться "найкращі мисливці усіх часів", щоб не дати нікому втекти з часової петлі, що утворилася в центрі острова.

Раніше розробники анонсували появу в п'ятому сезоні Мандалорця – головного героя однойменного серіалу у всесвіті "Зоряних війн".

Детальніше про God of War

God of War – це продовження однойменної франшизи про спартанця на ім'я Кратос, який знищив жителів Олімпу, ставши Богом війни. У грі 2018 року він залишив Грецію, вирушивши на північ. Там він завів сім'ю і дитину. Однак незабаром його помітили скандинавські боги.

На церемонії The Game Awards 2018 экшн God of War був визнаний "Грою року".

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов