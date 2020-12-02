Разом з героями популярного серіалу у королівську битву додадуть нові активності і додаткові завдання.

Студія Epic Games анонсувала п'ятий сезон другої глави королівської битви Fortnite. У ньому з'являться малюк Йода та Мандалорец – головний герой однойменного серіалу стрімінгового сервісу Disney+.

Як заявили розробники на сайті гри, у новому сезоні персонаж агент Джоунс закликав найбільших мисливців всіх світів, щоб не дати нікому втекти з часової петлі, яка утворилася в центрі острова в Fortnite.

Трейлер п'ятого сезону Fortnite

Крім Мандалорця в королівській битві з'являться й інші мисливці, серед яких ковбой на ім'я Млинець, валькірія Мейв та інші. У кожного персонажа буде унікальна зброя. Наприклад, дробовик "Дихання дракона" або Амбанская снайперська гвинтівка.

Разом з новими героями на мапі королівської битви з'являться додаткові активності, і можливість виконувати замовлення і завдання за додаткові нагороди.

Як відзначили в Epic Games, у масштабному івенті, присвяченому фіналу попереднього сезону в Fortnite взяло участь понад 15 мільйонів гравців. Ще 3,4 мільйона людей спостерігали за трансляцією заходу на YouTube та Twitch.

Про серіал "Мандалорец"

"Мандалорець" – це серіал в жанрі космічного вестерну, події якого розгортаються у всесвіті франшизи "Зоряні війни".

Головним героєм є мисливець за головами Дін Джарін з клану мандалорців, що живе на околиці Нової Республіки. Його грає Педро Паскаль, який виконав роль принца Оберіна Мартелла в серіалі "Гра престолів".

На стрімінговому сервісі Disney+ вийшло вже два сезони "Мандалорця".

Серіал отримав схвальні хороші відгуки, а на агрегаторі Rotten Tomatoes його рейтинг склав 93%.

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Автор: Сергій Коршунов