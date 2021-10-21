У грі користувачі зіткнуться з різними ворожими угрупованнями.

Bethesda Game Studios випустила новий відеощоденник Starfield — своєї майбутньої космічної RPG. У ролику директор з дизайну студії Еміль Пальяруло розкрив багато цікавої інформації. Він розповів про часовий період, в якому відбуваються події гри, і повідомив про фракції, що зустрічаються на космічних просторах.

Starfield відправить користувачів у 2330 рік. Сюжет проекту починається у відносно невеликій області Чумацького Шляху, яка простягається приблизно на 50 світлових років від Сонячної системи. У масштабах космосу це дійсно незначний показник.

Світ Starfield називається Освоєні системи. За двадцять років до подій гри цю територію роздирала війна між двома найбільшими фракціями — "Об'єднаними колоніями" і "Співдружністю вільних зірок". Вони боролися за захоплення нових земель. Після кровопролитних битв противники уклали мир, проте в Освоєних системах так і не настав спокій. Користувачі зустрінуться з безліччю небезпек, включаючи представників трьох ворожих фракцій. У список входять:

Найманці "Затемнення";

Пірати Багряної флотилії;

Релігійні фанатики з дому Ва'руун;

Гравці також познайомляться з організацією "Сузір'я", яка прагне розкрити таємниці галактики. У ролі її нових членів користувачам належить багато подорожувати і побачити найвіддаленіші куточки освоєних систем.

Детальніше про Starfield

Дослідження космічних просторів — одне з головних занять в проекті. За словами розробників, на планетах користувачі зможуть займатися безліччю "забавних речей".

Показані в грі технології будуть схожі на сучасні, так як розробники не хотіли сильно заглиблюватися в футуризм.

Starfield вийде 11 листопада 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук