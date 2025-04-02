The Duskblood вийде 2026 року ексклюзивно для Nintendo Switch 2.

На презентації Nintendo Switch 2 FromSoftware представила свою нову гру - The Duskblood. Це буде похмура фентезійна пригода, геймдиректором якої став сам Хідетака Міядзакі, відомий за Dark Souls, Bloodborne і Elden Ring.

З першого трейлеру видно, що гра успадкує атмосферу Bloodborne, запропонувавши гнітючий, таємничий світ, видатну стилістику і захоплюючу історію. Деталей поки що небагато, але можна очікувати багатий на події світ, складні бої та характерну для студії глибину опрацювання, все за стандартами студії.

Реліз The Duskblood заплановано на 2026 рік, проєкт стане ексклюзивом для Nintendo Switch 2.

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Раніше ми розповідали, що Nintendo назвала дату виходу Switch 2 і представила характеристики консолі. Портативка надійде в продаж 5 червня.

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