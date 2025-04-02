Портативка надійде в продаж 5 червня.

Nintendo провела трансляцію, де офіційно оголосила, що продажі Switch 2 стартують 5 червня. Ціна складе 450 доларів.

Разом із консоллю вийде Mario Kart World, наступна частина культової серії перегонів, де вперше з'являться динамічна погода, зміна часу доби і можливість з'їжджати з траси. У перегонах зможуть брати участь до 24 гравців, а між заїздами можна буде вільно переміщатися відкритим світом.

Однією з головних особливостей Switch 2 стала кнопка C на правому джойконі, призначена для ігрового чату. Ця система дасть змогу гравцям спілкуватися голосом і відео, а також транслювати екран друзям просто під час гри. Однак для використання чату потрібна підписка Nintendo Switch Online.

Відео дня

Крім того, Switch 2 отримає вбудовану камеру, яка зможе передавати зображення в кооперативні ігри. Оновлений Pro Controller також отримав кнопку C, задні пелюстки та аудіороз'єм для дротових навушників.

Характеристики Nintendo Switch 2

Дисплей: 7,9" LCD, підтримка HDR

Товщина: 13,9 мм

Роздільна здатність і FPS у портативному режимі: до 1080p / 120 FPS

Роздільна здатність у доці: до 4K / 60 FPS

Вбудована пам'ять: 256 ГБ

Контролери: магнітні Joy-Con 2, підтримка режиму миші

Аудіо: підтримка 3D-звуку, поліпшені динаміки

Раніше аналітики назвали приблизну ціну Nintendo Switch 2. Вони роблять ставку на те, що в продаж Switch 2 надійде в червні (що підтвердилося) за ціною 400+ доларів.

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