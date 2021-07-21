eFootball вийде у вересні цього року і підтримуватиме повноцінний кроссплей між усіма платформами.

Видавництво Konami офіційно перейменувало серію футбольних симуляторів Pro Evolution Soccer (PES) у eFootball, а також оголосило про переведення гри на умовно-безкоштовну модель поширення.

З вересня цього року тепер вже eFootball стане безкоштовним на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One та на ПК. Пізніше вийдуть версії для мобільних платформ iOS та Android. Про реліз на Nintendo Switch видавець не говорить, передає IGN.

Крім того, новоспечений eFootball очікує ряд інших змін:

Гру переведуть з рушія FOX Engine на Unreal 4. Це дозволить розробникам додати в eFootball в чотири рази більше анімацій, ніж було раніше;

До зими цього ріку в eFootball з'явиться повноцінний кроссплей між усіма платформами;

eFootball буде підтримувати користувальницькі патчі, які дозволяють додавати до гри різні команди;

Гра буде запущена у спрощеному вигляді. А протягом року до неї додаватимуть нові режими, команди і різноманітні функції.

На релізі у грі буде тільки один режим і 9 клубів, серед яких, наприклад, "Барселона" та "Манчестер Юнайтед".

З дорожньою мапою розвитку проекту можна ознайомитися нижче.

Більше подробиць про ігровий процес та онлайн-режими eFootball видавець повідомить у серпні, скоріш за все, під час Gamescom 2021.

Трейлер eFootball

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Автор: Сергій Коршунов