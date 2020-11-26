Спортсмени впевнені, що не давали розробникам прав на використання їх зовнішності у футбольному симуляторі.

Тиждень тому нападник "Мілана" Златан Ібрагімович обурився тим, що його ім'я та образ використовуються в серії футбольних симуляторів FIFA. Тепер же до нього приєднався Гарет Бейл з клубу "Тоттенхем Хотспур" і ще близько 300 професійних футболістів. Всі вони мають намір подати колективний позов проти розробників гри, компанії Electronic Arts.

Це підтвердив Міно Райола, агент Ібрагімовича в інтерв'ю виданню The Telegraph.

Райола стверджує, що футболісти планують боротися не тільки з творцями гри, але й з самою системою ліцензування.

"Це атака на систему. Система працює неправильно, Златан хоче боротися за всіх інших гравців. І цей бій ми будемо вести в суді", – заявив Міно Райола.

Як передає портал Video Games Chronicle, представники Electronic Arts виступили із заявою з приводу можливих судових тяжб, пояснивши, що у них є всі права на додавання зображень гравців у FIFA 21.

"Поточна ситуація, що розігрується в соціальних мережах – це спроба втягнути FIFA 21 в суперечку між низкою третіх осіб, і не має нічого спільного з EA Sports. Щоб бути гранично ясним, у нас є договірні права на включення зображень всіх гравців в нашу гру. Як вже говорилося, ми отримуємо ці ліцензії безпосередньо у ліг, команд і окремих гравців", – заявили в EA.

Крім того, видавець підкреслив, що працює з FIFPro (міжнародною федерацією асоціацій професійних футболістів) і права на зображення гравців були отримані в рамках угод з клубом "Мілан" і ексклюзивним партнерством з Прем'єр-лігою, в яку входять всі гравці "Тоттенхем Хотспур".

Своєю чергою футболіст" Тоттенхем Хотспур "Гарет Бейл у себе в Твіттері дав зрозуміти, що не знає про таку організацію, як FIFPro.

"Цікаво ... що таке FIFPro?", – написав Бейл.

Однак футбольний менеджер Міно Райола продовжує наполягати на тому, що організація FIFPro не може видавати ліцензії на зовнішність гравців, і що подібні права належать самим футболістам.

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Автор: Сергій Коршунов