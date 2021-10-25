Розробники повідомили про зміни в порівнянні з Horizon Zero Dawn.

В офіційному блозі PlayStation з'явилося багато нової інформації про Horizon Forbidden West, продовження Horizon Zero Dawn від Sony і Guerrilla Games. Розробники розповіли про дизайн відкритого світу, битви, нову зброю, гаджети Елой і так далі.

Прийдешній пригодницький екшен відзначиться великою кількістю взаємодій гравця з оточенням. Користувачі зможуть застосовувати гакохват (місцевий аналог гака-кішки) при переміщенні по локаціях. Точок, за які він зможе хапатися, стане більше, а якщо знадобиться зістрибнути з висоти, то стане в нагоді щит-крило. Це оборонний пристрій і планер в одній особі.

Розробники спробували переосмислити дизайн світу і зробити так, щоб кожне завдання можна було вирішити декількома способами. Особливості DualSense стануть підказками в цій справі і в бою. Guerrilla Games також поліпшила систему скелелазіння і реалізувала виступи, за які зуміє чіплятися Елой. Завдяки цьому можливостей для пересування по світу стане більше.

Інші нові деталі Horizon Forbidden West

Гакохват може перетворюватися в лебідку для пересування окремих об'єктів.

З'явиться більше вибору у всьому — зброї, одязі, навичках і так далі.

Різні машини вдасться перетворити на їздових тварин.

Планується реалізувати більш тісну взаємодію між активними здібностями і зброєю Елою.

Серед противників з'являться наїзники на роботах.

Нагадаємо: Horizon Forbidden West вийде 18 лютого 2022 року на PS4 і PS5.

Автор: Назар Степорук