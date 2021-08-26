Також перша частина гри, Horizon Zero Dawn, отримала підтримку 60 FPS на PlayStation 5.

Реліз постапокаліптичного екшену Horizon Forbidden West від студії Guerilla Games перенесли. Гра вийде 18 лютого 2022 року на PS4 та PS5. Попередні замовлення відкриються 2 вересня.

Про це Sony повідомила на сторінці PlayStation в Твіттері.

Спочатку Forbidden West повинна була вийти наприкінці 2021 року.

Одночасно з новою датою релізу компанія повідомила про те, що перша частина гри, Horizon Zero Dawn, отримала підтримку 60 FPS на PlayStation 5. Відповідний патч вже доступний безкоштовно для всіх власників гри.

Horizon Forbidden West – трейлер

Horizon Forbidden West – подробиці

Forbidden West – це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається у світі майбутнього, де людство повернулося до первіснообщинного строю, а господарями планети стали роботи-тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора – Елой. Вона вирушить на західне узбережжя колишніх США, де зустріне нових роботів та нові загрози. Також у другій частині з'явиться можливість досліджувати підводну частину світу.

Автор: Сергій Коршунов