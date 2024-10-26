Кілька днів тому на сабреддіті, присвяченому Borderlands, з'явився пост, який зворушив усіх користувачів платформи.
Шанувальник серії на ім'я Калеб МакАльпін розповів, що у нього був діагностований рак четвертої стадії, і він боїться не дожити до релізу Borderlands 4. Тому він звернувся до геймдиректора серії Ренді Пітчфорда з проханням пограти в нову частину завчасно.
Наступного дня повідомлення було донесено до Пітчфорда. Розробник розповів, що вони з Калебом уже спілкуються електронною поштою і шукають варіанти, як виконати його бажання.
Borderlands 4 все ще перебуває в розробці, реліз запланований тільки на наступний рік. Лікарі дають Калебу від 7 до 12 місяців життя, якщо лікування буде ефективним, то він зможе прожити трохи менше 2 років.
Це вже не вперше, коли Gearbox виконує бажання смертельно хворих фанатів Borderlands. У другій частині серії є персонаж Майкл Мамаріл, який роздає гравцям легендарну зброю. Так студія увічнила фаната, який помер від раку 2011 року.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що Valve виправила дуже давній баг у Team Fortress 2, пов'язаний з одягом персонажа Розвідника, але вже наступного дня відкотила оновлення. У компанії розповіли, що фікс конфліктував зі скінами на героя.