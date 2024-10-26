Користувачі Reddit донесли до Ренді Пітчфорда повідомлення від хворого на рак шанувальника Borderlands.

Кілька днів тому на сабреддіті, присвяченому Borderlands, з'явився пост, який зворушив усіх користувачів платформи.

Шанувальник серії на ім'я Калеб МакАльпін розповів, що у нього був діагностований рак четвертої стадії, і він боїться не дожити до релізу Borderlands 4. Тому він звернувся до геймдиректора серії Ренді Пітчфорда з проханням пограти в нову частину завчасно.

Наступного дня повідомлення було донесено до Пітчфорда. Розробник розповів, що вони з Калебом уже спілкуються електронною поштою і шукають варіанти, як виконати його бажання.

Відео дня

Borderlands 4 все ще перебуває в розробці, реліз запланований тільки на наступний рік. Лікарі дають Калебу від 7 до 12 місяців життя, якщо лікування буде ефективним, то він зможе прожити трохи менше 2 років.

Це вже не вперше, коли Gearbox виконує бажання смертельно хворих фанатів Borderlands. У другій частині серії є персонаж Майкл Мамаріл, який роздає гравцям легендарну зброю. Так студія увічнила фаната, який помер від раку 2011 року.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що Valve виправила дуже давній баг у Team Fortress 2, пов'язаний з одягом персонажа Розвідника, але вже наступного дня відкотила оновлення. У компанії розповіли, що фікс конфліктував зі скінами на героя.

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