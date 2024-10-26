Справжня драма розігралася в ком'юніті гри.

Valve виправила давній баг у Team Fortress 2, пов'язаний з одягом героя Розвідника. Гравці говорили про нього з моменту релізу гри в 2007 році. Але вже менш ніж за добу студія відкотила оновлення через технічні помилки.

Розробники змінили колір штанів Розвідника, коли він грає за синю команду. Через графічний баг, який стався 17 років тому, його штани залишалися бежевими, наче він досі грає за червоних. У нещодавньому патчі його штани стали темно-синіми, якими й мають бути.

Однак уже через 17 годин Valve відкотила виправлення. Студія пояснила це технічними проблемами, мовляв сині штани конфліктують зі скінами на персонажа.

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У ком'юніті гри ситуацію сприйняли з гумором. Користувачі Reddit тут же почали робити меми, пов'язані з ситуацією. На них синій Розвідник сумує через втрату, а червоний намагається його втішити. Спільнота Team Fortress 2 сподівається, що Valve розв'яже проблему із сумісністю синіх штанів зі скінами та ще поверне Розвіднику його штани.

Раніше ми розповідали, що розробники Horizon Zero Dawn Remastered виправили баг з освітленням, який автори не помітили, коли робили оригінал у 2017 році. Арт-директор Guerilla Games розповів, що це сталося через недосвідченість команди, це був їхній перший проєкт у відкритому світі.

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