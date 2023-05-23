Джим Райан мав на увазі Marvel's Spider-Man 2.

Marvel's Spider-Man 2 — це гра, яка створювалася виключно для PlayStation 5. Вона "вичавить максимум" з консолі і покаже, на що здатне поточне покоління.

Такий коментар щодо майбутнього проєкту від Insomniac Games дав генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в недавньому інтерв'ю японському виданню Famitsu. Він заявив: "Ніяких компромісів. Marvel's Spider-Man 2 розроблена, щоб вичавити максимум потужності з PS5".

Свіжими деталями гри керівник не поділився. Але Райан продовжив свою думку і назвав проєкт "прекрасним". Голова Sony Interactive Entertainment також чув багато схвальних відгуків про новинку від Insomniac Games.

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Marvel's Spider-Man 2 повинні повноцінно показати завтра, 24 травня, на презентації PlayStation Showcase. Згідно з численними чутками і витоками, гра вийде вже восени 2023 року. Надходили навіть відомості про реліз у вересні разом з новою версією PS5 зі знімним дисководом. Тобто Sony пора запускати маркетингову кампанію.

Marvel's Spider-Man 2 — основні подробиці

Гру анонсували на минулорічному осінньому шоу PlayStation. Проект має вийти у 2023-му році. Insomniac Games підтвердила ці плани у жовтні 2022-го.

У дебютному трейлері Marvel's Spider-Man 2 показали Пітера Паркера і Майлза Моралеса. Вони разом билися з лиходіями, застосовуючи різні вміння. А в кінці ролика з'явився Веном, який стане одним з антагоністів.

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