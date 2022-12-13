Виявляється, новий ексклюзив PlayStation 5 з'явиться менш ніж через рік.

З моменту анонсу Insomniac Games і Sony майже не ділилися інформацією про Marvel's Spider-Man 2. Однак нещодавно стався цікавий витік: завдяки сценаристці стало відомо, коли вийде гра.

Джеймі Майєр вказала на особистому веб-сайті, що вона працювала над згаданим проектом та Marvel's Wolverine. Згідно із заявою дівчини, Marvel's Spider-Man 2 вийде восени 2023 року. При цьому офіційно уточнені терміни релізу не публікувалися.

Найімовірніше, Майєр допустила помилку, адже скоро видалила інформацію про вихід нових пригод Людини-павука. А ось про запуск Marvel's Wolverine сценаристка нічого не розповіла.

Відео дня

Новини про Marvel's Spider-Man 2 мають надійти незабаром. На це в соціальних мережах натякала Insomniac Games, а ще сторінка гри на короткий час з'явилася в PlayStation Store. Менеджер студії зі зв'язків з громадськістю Джеймс Стівенсон навіть встиг закликати додавати проект в список бажаного. Така активність свідчить, що готується нова презентація гри.

Marvel's Spider-Man 2 — основні подробиці

Гру анонсували на минулорічному осінньому шоу PlayStation. Проект має вийти у 2023-му році. Insomniac Games підтвердила ці плани у жовтні 2022-го.

У дебютному трейлері Marvel's Spider-Man 2 показали Пітера Паркера і Майлза Моралеса. Вони разом билися з лиходіями, застосовуючи різні вміння. А в кінці ролика з'явився Веном, який стане одним з антагоністів.

Вас также могут заинтересовать новости: