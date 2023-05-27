Студія хоче вразити уяву людей.

Rockstar Games "прагне до досконалості" при розробці Grand Theft Auto 6. Студія збирається вразити людей, які проходитимуть нову частину культової ігрової серії.

Такими заявами відзначився генеральний директор видавництва Take-Two Interactive, що володіє Rockstar, Штраус Зельник. Керівник став гостем у подкасті блогерів Аарті та Шрірам. У певний момент бесіди зайшла мова про Grand Theft Auto 6. Цей фрагмент починається з 30-ї хвилини на відео нижче.

За словами Зельника, Rockstar хоче створити те, чого "люди ще ніколи не бачили". А в рамках виробництва студія "прагне до досконалості", коли мова заходить про таку довгодривалу франшизу, як GTA. Зельник заявив, що шоста частина серії стане вершками ігрової індустрії.

Нагадаємо, Take-Two Interactive повідомила, що в наступному фінансовому році, який триватиме з кінця березня 2024-го до початку квітня 2025-го, видавництво очікує отримати чистий прибуток у розмірі $8 мільярдів. Такі високі прогнози можуть бути обумовлені релізом GTA 6.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть змінювати і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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