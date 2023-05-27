Rockstar Games "прагне до досконалості" при розробці Grand Theft Auto 6. Студія збирається вразити людей, які проходитимуть нову частину культової ігрової серії.
Такими заявами відзначився генеральний директор видавництва Take-Two Interactive, що володіє Rockstar, Штраус Зельник. Керівник став гостем у подкасті блогерів Аарті та Шрірам. У певний момент бесіди зайшла мова про Grand Theft Auto 6. Цей фрагмент починається з 30-ї хвилини на відео нижче.
За словами Зельника, Rockstar хоче створити те, чого "люди ще ніколи не бачили". А в рамках виробництва студія "прагне до досконалості", коли мова заходить про таку довгодривалу франшизу, як GTA. Зельник заявив, що шоста частина серії стане вершками ігрової індустрії.
Нагадаємо, Take-Two Interactive повідомила, що в наступному фінансовому році, який триватиме з кінця березня 2024-го до початку квітня 2025-го, видавництво очікує отримати чистий прибуток у розмірі $8 мільярдів. Такі високі прогнози можуть бути обумовлені релізом GTA 6.
Що відомо про GTA 6
- Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.
- Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда.
- На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть змінювати і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.
- Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.