Rockstar Games приступила до запису озвучення.

Якщо не брати до уваги масштабний вересневий злив матеріалів з GTA 6, коли в Мережу потрапили ролики, скриншоти і початковий код, розробка гри проходить в режимі секретності. Rockstar Games не ділиться ніякими подробицями і навіть жартує над фанатами, які з нетерпінням чекають повноцінного анонсу. Однак нещодавно з'явилися підтвердження, що виробництво Grand Theft Auto 6 просунулося досить далеко, і дебютний показ проєкту може бути не за горами.

Такі висновки напрошуються з нових вакансій, опублікованих на сайті Rockstar Games. Видання GameRant звернуло увагу, що студія шукає режисера озвучення на повну ставку в свій нью-йоркський офіс. А раз компанії знадобився згаданий фахівець, значить — як мінімум центральний сюжет закінчений і схвалений. Зазвичай саме після цього починається основний процес запису реплік. Адже якщо в сценарій постійно вносяться правки, приступати до повноцінної роботи над озвученням безглуздо.

Разом з режисером озвучення Rockstar Games потрібен фахівець зі сканування для перенесення зовнішності персонажів в GTA 6. Цей процес теж проходить на пізній стадії розробки і йде рука об руку із записом реплік персонажів. Звідси і напрошується висновок, що виробництво Grand Theft Auto 6 просунулося достатньо далеко.

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Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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