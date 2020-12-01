Представники майданчика Google Play підбили підсумки 2020 року.

Китайський умовно-безкоштовний рольовий екшн Genshin Impact було визнано найкращою мобільною грою 2020 року за версією майданчика Google Play.

Про це компанія Google повідомила в межах своєї щорічної премії, передає портал VentureBeat.

Редакція Google Play враховувала такі фактори, як якість, високі оцінки користувачів та унікальні варіанти використання. За всіма цими параметрами Genshin Impact була визнана "Грою року".

Найкращі змагальні ігри:

Legends of Runeterra;

Brawlhalla;

Bullet Echo;

The Seven Deadly Sins: Grand Cross;

Top War: Battle Game;

Найбільш інноваційні ігри:

Fancade;

Genshin Impact;

Minimal Dungeon RPG;

Ord;

The Gardens Between;

Найкращі інді-ігри:

Cookies Must Die;

GRIS; inbento;

Sky: Children of Light;

The White Door;

Найкращі Казуальні ігри:

"Disney: холодні пригоди";

EverMerge;

Harry Potter: Puzzles & Spells;

Poly Star: Prince Story;

SpongeBob: Krusty Cook-Off;

Нагадаємо, Genshin Impact вийшов 28 вересня на ПК, PS4, Android та iOS. Всього за місяць після релізу екшн заробив $245 мільйонів, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії.

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Автор: Сергій Коршунов