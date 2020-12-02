Мобільний умовно-безкоштовний рольовий екшн Genshin Impact за два місяці після релізу заробив $393 мільйони.
Таким чином, китайський екшн-RPG з моменту виходу заробляв понад $6 мільйонів в день, ставши другою найкасовішою мобільною грою, повідомляє аналітична компанія Sensor Tower.
Топ-5 найкасовіших мобільних ігор в період з 28 вересня по 28 листопада:
- Honor of Kings – $ 467 млн;
- Genshin Impact – $393 млн;
- PUBG Mobile – $384 млн;
- Pokemon GO – $238 млн;
- Coin Master – $229 млн;
Найприбутковішим ринком для Genshin Impact став Китай, де грі вдалося заробити $120 млн – понад 30% від усього доходу. На другому місці Японія ($98 млн), а на третьому – США ($74 млн).
Найбільше грошей у грі витратили користувачі пристроїв на платформі iOS – $226 млн. власники Android-пристроїв принесли творцям рольового екшену $167 млн.
Нагадаємо, раніше Genshin Impact був визнаний кращою мобільною грою 2020 року за версією майданчика Google Play.
Детальніше про гру
- Китайська студія miHoYo випустила Genshin Impact 28 вересня на Android та iOS, а також на ПК і PlayStation 4.
- Менш ніж за два тижні після релізу мобільна версія гри окупила виробничі витрати і почала приносити прибуток розробникам.
- За перший місяць після релізу Genshin Impact приніс творцям $245 мільйонів, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії.