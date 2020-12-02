З моменту виходу китайський рольовий екшн заробляв в день по $6 мільйонів.

Мобільний умовно-безкоштовний рольовий екшн Genshin Impact за два місяці після релізу заробив $393 мільйони.

Таким чином, китайський екшн-RPG з моменту виходу заробляв понад $6 мільйонів в день, ставши другою найкасовішою мобільною грою, повідомляє аналітична компанія Sensor Tower.

Топ-5 найкасовіших мобільних ігор в період з 28 вересня по 28 листопада:

Honor of Kings – $ 467 млн;

Genshin Impact – $393 млн;

PUBG Mobile – $384 млн;

Pokemon GO – $238 млн;

Coin Master – $229 млн;

Найприбутковішим ринком для Genshin Impact став Китай, де грі вдалося заробити $120 млн – понад 30% від усього доходу. На другому місці Японія ($98 млн), а на третьому – США ($74 млн).

Найбільше грошей у грі витратили користувачі пристроїв на платформі iOS – $226 млн. власники Android-пристроїв принесли творцям рольового екшену $167 млн.

Нагадаємо, раніше Genshin Impact був визнаний кращою мобільною грою 2020 року за версією майданчика Google Play.

Детальніше про гру

Китайська студія miHoYo випустила Genshin Impact 28 вересня на Android та iOS, а також на ПК і PlayStation 4.

Менш ніж за два тижні після релізу мобільна версія гри окупила виробничі витрати і почала приносити прибуток розробникам.

За перший місяць після релізу Genshin Impact приніс творцям $245 мільйонів, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії.

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Автор: Сергій Коршунов