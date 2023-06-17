В історії багато уваги буде приділено ідентифікації персонажів.

NetherRealm Studios продовжує розкривати цікаві подробиці Mortal Kombat 1. Керівник команди та натхненник всієї франшизи Ед Бун нещодавно став гостем у подкасті Джеффа Герстмана. Під час розмови він розповів про сюжет, режими та персонажів у майбутній бойовій грі.

Важливою частиною історії стане демонстрація минулого і особистостей героїв. Зовні вони будуть знайомими, але біографії та взаємини розробники переписали з нуля. Саме тому в сюжеті приділяється час, щоб заново познайомити аудиторію з персонажами. А ще в оповіді будуть замішані різні царства і часові перипетії.

Що стосується персонажів, то багатьох з них ще не показали. Соня Блейд, судячи з натяку Буна, буде і в основному списку, і серед камео-бійців. А ось її дочка Кессі Кейдж в цій часовій лінії ще не народилася. Зате точно можна розраховувати на присутність деякого нового ніндзя. Більше подробиць про персонажа Бун не розкрив.

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Керівник NetherRealm також підтвердив правдивість витоку в італійському підрозділі Amazon. Тобто в перше доповнення Kombat Pack 1 дійсно увійдуть Патріот, Миротворець, Куан Чі, Такеда, Єрмак і Невразливий. А в списку камео-бійців з'являться Тремор, Хамалеон, Мавадо, Ферра і Торр.

Окремо Бун пообіцяв велику різноманітність режимів в Mortal Kombat 1. Один з них буде абсолютно новим, адже раніше не з'являвся в іграх серії.

Mortal Kombat 1 — основні подробиці

Файтинг стане м'яким перезапуском серії з новою часовою лінією, в якій світ створив бог вогню Лю Кан. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваних сторін.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Покупці преміального видання отримають доступ до проєкту на п'ять днів раніше.

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